Un episodio che ha commosso centinaia di persone, è avvenuto non molto tempo fa. Un cane chiamato Kenny è scomparso dopo un tornado, ma la sua amica umana è riuscita a riabbracciarlo solo poche ore dopo. Lei era spaventata, poiché credeva che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

Un’esperienza drammatica, che ovviamente ha portato a delle conseguenze terribili. Tre persone hanno perso la vita ed altri dieci, sono rimasti gravemente feriti.

Il tutto è avvenuto poche settimane fa nella contea di Brunswick, in Carolina del Nord. Brittany Memory era in casa insieme al suo cane e al suo bambino. Fino a quel momento tutto stava procedendo tranquillamente.

All’improvviso, è andata via la corrente e la donna ha sentito un forte rumore. Proprio quando si è affacciata alla finestra, si è resa conto di ciò che stava per arrivare.

Un tornado stava passando nel suo quartiere, la maggior parte delle persone stavano cercando di scappare. Brittany sapeva che per lei e il suo bimbo era ormai troppo tardi per uscire. Proprio per questo, si è chiusa dentro un armadio e con il suo corpo ha fatto da scudo per salvare la vita del piccolo.

Tuttavia, non è riuscita a prendere in tempo il suo cane Kenny. Infatti, poco dopo, ha provato a cercarlo vicino la sua abitazione.

L’amica umana riesce a riabbracciare il piccolo Kenny

Esattamente poche ore dopo quella terribile esperienza, è avvenuto il miracolo che ha sorpreso tutti. Il cagnolino era riuscito a trovare un rifugio sicuro. Nonostante la gravità dell’accaduto, era sano e salvo.

Quando ha sentito che la sua amica umana stava urlando il suo nome, è subito uscito ed è corso tra le sue braccia. Era al settimo cielo, poiché anche la donna ed il suo fratellino umano erano in buone condizioni.

Purtroppo nonostante il lieto fine di queste persone, alcune famiglie hanno subito delle perdite molto gravi. Come abbiamo già detto in precedenza, tre persone non ce l’hanno fatta a sopravvivere ed altre dieci persone sono ricoverate in ospedale, a causa dei traumi e delle ferite riportate.