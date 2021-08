Cucciolo di koala cade dall'albero e si separa dalla sua mamma: volontario interviene in suo aiuto e trova un modo speciale per farli riunire

Il protagonista di questa bellissima storia è un cucciolo di koala che aveva urgentemente bisogno di aiuto. Tutto è iniziato con una chiamata arrivata all’inizio di questa settimana ai volontari delle associazioni Koala Rescue Australia.

Norris, questo il nome che i ragazzi hanno poi scelto per il piccolo koala, era caduto da un albero e si era separato dalla sua mamma. Fortunatamente era rimasto illeso dall’impatto, ma aveva urgentemente bisogno di tornare al suo posto.

Un volontario dell’associazione è arrivato sul posto in breve tempo. Ha preso in braccio il cucciolo e poi ha cercato la sua mamma. Quando quest’ultima ha visto il suo koala nelle mani di un volontario, si è mostrata inizialmente riluttante.

Sembravano non esserci speranze, ma poi qualcosa è improvvisamente cambiato.

Eravamo in attesa del membro della nostra squadra che si occupa di arrampicata sugli alberi. Nel frattempo, uno dei nostri volontari ha deciso di provare qualcosa di molto magico. Ha preso in braccio il piccolo Norris in modo che sua madre potesse vederlo e lei ha grugnito e lui le ha risposto!