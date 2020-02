La riunione di Brent con la sua amata cagnolina La riunione di Brent con la sua amata cagnolina. Sono stati separati per molto tempo..

Brent è un soldato dell’esercito, che è stato in missione all’estero per moltissimo tempo. Quando il ragazzo ha saputo che era arrivato il suo momento per tornare a casa, non vedeva l’ora di riabbracciare tutta la sua famiglia, ma soprattutto la sua amata cagnolina, che gli era mancata tantissimo.

Il giovane l’aveva adottata quando era solamente una cucciola e sin da subito hanno instaurato un legame speciale. Vederli insieme era commovente per tutti i suoi familiari.

Quando ha saputo che doveva partire per la sua missione, da una parte era felice perché poteva servire il suo paese, ma dall’altra era triste perché, sapeva che sarebbe dovuto stare lontano dalla sua amica a quattro zampe, per molto tempo.

Il giorno in cui ha preso l’aereo per tornare a casa, i suoi genitori hanno deciso di chiedere in aeroporto di far entrare la cagnolina e vista la situazione, i responsabili del posto hanno deciso di accettare.

Brent, una volta sceso dall’aereo, credeva di poter incontrare solamente i suoi familiari, ma mentre stava camminando verso di loro, ha visto che c’era anche la sua cucciola.

E’ proprio in quel momento, che è accaduto qualcosa di davvero magico. Il ragazzo si è inginocchiato a terra ed ha aperto le sue braccia, per far capire alla cagnolina di abbracciarlo.

Ovviamente la piccola, non ha esitato nemmeno per un secondo. Infatti gli è saltata praticamente addosso e non aveva intenzione di lasciarlo andare via. Era come se gli stesse parlando e gli stesse chiedendo di rimanere sempre con lei. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Storie del genere sono davvero emozionanti e poterne parlare per noi è meraviglioso, poiché ci dimostrano il vero amore che può nascere tra un animale ed un essere umano.

