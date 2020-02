La riunione di Christina e la piccola Little Brown La riunione di Christina e la piccola Little Brown, che ha commosso l'intero mondo del web..

Christina Koch è ormai molto conosciuta per il record che è riuscita a stabilire quest’anno, come astronauta della NASA, ma in realtà nessuno sa che questa donna, ha una cagnolina molto legata a lei. Stiamo parlando di Little Brown. Una piccola molto dolce e gentile.

La ragazza l’aveva adottata quando era solamente una cucciola e sin da subito, tra loro c’è stato un legame speciale e profondo. Vederle insieme era bellissimo.

Circa un anno fa, Christina è dovuta partire per una lunga missione, che è durata tre cento ventotto giorni ed è proprio in quest’ultima che ha stabilito il record per il volo spaziale più lungo per una donna.

La ragazza era felice di aver avuto questo risultato così incredibile, ma quando era arrivato il suo momento di tornare a casa, era al settino cielo.

Christina era eccitata, perché avrebbe potuto riabbracciare i suoi familiari, ma soprattutto perché avrebbe potuto rivedere la piccola Little Brown.

E’ stata proprio lei a pubblicare la clip sul web, con una nota. Ha scritto: “Non sono sicuro di chi fosse più eccitato. Sono contenta perché si è ricordata di me dopo un anno!” Infatti la dolce cagnolina, quando ha capito che era la sua amica umana a parlare, non è più riuscita a trattenersi.

Little Brown, mentre era in casa ed ha sentito la voce della ragazza, ha iniziato a raschiare la porta ed il suo unico desiderio era solo quello di poter uscire e stare di nuovo con lei. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La paura più grande di Christina, era proprio che la piccola dopo tutto quel tempo si fosse dimenticata di lei. Però, quando ha visto ciò che ha fatto, era al settimo cielo e voleva solo farlo vedere al mondo.

Una storia meravigliosa, che ci dimostra che l’amore che un animale può provare è indescrivibile.

