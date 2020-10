Una commovente riunione è stata pubblicata poche settimane fa sul web. I protagonisti sono un cane chiamato Blue ed il suo amico umano, chiamato Pat Livesay. Per 200 giorni l’uomo ha fatto il possibile per cercarlo, ma non ha mai ricevuto notizie del suo amato amico a quattro zampe.

CREDIT: FACEBOOK

La vicenda ha stupito tutti, proprio perché quando l’uomo credeva che non l’avrebbe mai più rivisto, è avvenuto l’impensabile.

Era un giorno come un altro per lui e quando è tornato da lavoro, ha fatto uscire il suo cucciolo nel giardino della casa.

Lo ha sempre fatto e fino a quel momento non era mai capitato nulla di insolito. Quel pomeriggio però, proprio quando Pat è uscito per controllare, ha scoperto che era scomparso.

CREDIT: FACEBOOK

Lo ha cercato per tutto il quartiere, ma del suo cane nessuno aveva notizie. Era come se fosse sparito nel nulla. L’uomo non sapendo cosa fare, ha provato a fare anche diversi appelli sul web, ma tutti i suoi tentativi non hanno mai portato a ciò che desiderava.

Dopo pochi mesi il signore è stato costretto a trasferirsi ed aveva ormai perso tutte le speranze di poter riabbracciare il suo cucciolo. Per molto tempo non ha mai avuto notizie su di lui.

L’incontro tra il cane Blue ed il suo amico umano

CREDIT: THE DODO

Erano passati più di 200 giorni e Pat, non ha mai smesso di pensare al suo amato cagnolino. Un mattina è accaduto l’impensabile. Un suo amico gli ha mandato una foto di un cane, che era nel rifugio della sua vecchia città. I volontari lo avevano trovato a vagare sulla strada e stavano provando a cercargli una famiglia.

L’uomo quando lo ha visto ha capito subito che era il suo Blue. Per questo ha chiamato in fretta quel posto e senza rifletterci si è messo in viaggio. Ha percorso più di 1200 miglia per riuscire a riabbracciarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Blue quando ha sentito la voce del suo amico umano, è andato di corsa verso di lui. I ragazzi infatti hanno capito subito, che nonostante il tempo in cui non si sono visti, nessuno dei due si era dimenticato del loro legame.