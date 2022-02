Perdere un animale domestico è qualcosa di davvero drammatico. Questo infatti è il caso di una donna, chiamata Fiona Mutter che ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo gatto Fergus, 11 anni dopo la sua misteriosa scomparsa.

Questo è stato possibile solo grazie all’intervento dei volontari dal cuore enorme, ma anche con l’aiuto del microchip. Per questo è fondamentale metterlo ai propri amici a quattro zampe.

Fiona Mutter vive in Scozia ed ha adottato questo gattino dal rifugio della sua città. Era felice di averlo in casa ed in breve tempo hanno instaurato un bellissimo rapporto. Erano diventati inseparabili.

Tuttavia, una mattina è avvenuto l’impensabile. La donna era uscita per andare a lavoro ed era una giornata come le altre per lei. Però, appena è rientrata a casa, si è resa conto che c’era qualcosa di strano.

Una volta aperta la porta Fiona ha notato che il suo gatto non è andato da lei a salutarla. Ha provato a cercarlo in tutta l’abitazione, ma del suo amico a quattro zampe non c’erano tracce.

L’amica umana era davvero disperata, poiché anche i vicini non avevano informazioni del gattino. Era troppo piccolo per sopravvivere in strada. Infatti la donna pochi giorni dopo si era arresa all’idea che non lo avrebbe più rivisto.

La riunione tra Fergus e la sua amica umana

Esattamente 11 anni dopo, Fiona ha ricevuto una telefonata che l’ha lasciata praticamente senza parole. Una volontaria del rifugio di Cats Protection aveva trovato il felino che viveva per le strade della città come randagio.

È riuscita a prenderlo e proprio durante la visita medica, hanno scoperto che aveva un microchip. Fergus aveva una famiglia ed i ragazzi li hanno subito contattati. La donna sconvolta da quella notizia, è andata subito in quella città per riprenderlo.

Era ad 80 miglia da casa e nessuno sa come sia riuscito ad arrivare lì, ma tutti sono felici. Fiona ha avuto la possibilità di riportarlo nella sua abitazione ed il gattino ora sta anche facendo amicizia con il suo nuovo amico a quattro zampe. Una storia che per fortuna ha avuto un bellissimo ed inaspettato lieto fine!