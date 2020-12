Dopo settimane di ansia, angoscia e disperazione, finalmente Rose ha potuto riabbracciare la sua amata cagnolina Ily. Era scomparsa dopo un grave incidente e nessuno ha avuto sue notizie per molto tempo. Ora è arrivato il lieto fine che tutti desideravano e la piccola a quattro zampe, è potuta tornare a vivere con la sua amica umana.

Tutto è iniziato diversi mesi fa. La donna doveva andare a trovare la sua famiglia, in una città a 100 km di distanza dalla sua abitazione.

Ovviamente non poteva lasciare i suoi cani a casa da soli. Infatti ha deciso di portarli con sé. Durante il viaggio, è avvenuto l’inaspettato ed improvviso dramma. Una gomma dell’auto è scoppiata e la donna ha perso il controllo del suo veicolo.

Purtroppo, l’impatto è stato molto violento ed uno dei suoi cuccioli ha perso la vita praticamente sul colpo. Ily, invece, spaventata da quanto accaduto, è riuscita a liberarsi e a fuggire via.

Anche Rose ha riportato diversi traumi dopo l’incidente, infatti i sanitari arrivati sul posto, l’hanno dovuta portare d’urgenza in ospedale. Alcuni suoi amici, appena sono venuti a conoscenza di questa triste notizia, hanno avviato tempestivamente le ricerche della cucciola a quattro zampe.

Hanno pubblicato diversi appelli sul web e per molto tempo hanno anche perlustrato tutta la zona, dove è avvenuto il drammatico impatto. Però, di Ily non c’erano tracce. Era come se fosse scomparsa nel nulla.

Il ritrovamento della piccola Ily

Dopo quasi due mesi dall’inizio del dramma, i volontari di un’associazione hanno trovato due cani randagi. Sono subito intervenuti per salvarli e quando li hanno portati nel rifugio, hanno fatto l’incredibile scoperta.

Grazie al microchip, hanno visto che una dei due, era proprio Ily. Infatti sono riusciti a rintracciare in fretta la sua amica umana. I ragazzi credono che l’altro cagnolino, che hanno chiamato Buddy, l’abbia aiutata a vivere in quelle lunghe settimane per le strade. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Rose, ovviamente, appena è venuta a conoscenza della bellissima notizia, è andata in fretta in quel posto, per poter riabbracciare la sua amata amica a quattro zampe. Tutti sono al settimo cielo, per questo bellissimo lieto fine. Era ciò che desideravano di più.