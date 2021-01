Un rifugio in America, poche settimane fa, ha pubblicato una commovente riunione, che ha stupito migliaia di persone. Una donna ha potuto riabbracciare il suo amato gatto Moose, 5 anni dopo la sua misteriosa scomparsa. Ora sono tornati a vivere insieme.

CREDIT: INSTAGRAM

Il tutto è iniziato molto tempo fa. Kendra Armstrong ha adottato il dolce gattino da un rifugio della sua città, quando aveva solamente pochi mesi di vita.

Un gruppo di volontari lo aveva trovato insieme alla sua mamma e ai suoi fratellini a quattro zampe, mentre viveva per le strade. Per questo hanno deciso di portarli in salvo, affinché tutti potessero avere il lieto fine che meritavano.

Poche settimane dopo l’arrivo della dolce famiglia, Kendra ha letto la storia sul web ed ha deciso di adottare il piccolo Moose. Si era innamorata del suo sguardo e della sua dolcezza.

CREDIT: INSTAGRAM

Il gattino si è adattato in fretta nella nuova abitazione ed ha instaurato un legame speciale anche con la sua amica umana. Un giorno, però, è avvenuto il dramma che ha spezzato i cuori di tutti. La donna era andata a lavoro e quando la sera è tornata a casa, ha scoperto che il suo gatto era sparito nel nulla.

Non ha mai capito come sia riuscito ad uscire, ma da quel momento ha iniziato a cercarlo ovunque. Ha girato in tutto il quartiere ed ha chiesto aiuto a tutti i suoi conoscenti. Inoltre, ha pubblicato diversi appelli sul web, ma del suo Moose nessuno aveva notizie.

La riunione tra Moose e la sua amica umana

CREDIT: ANIMALS OVER HUMANS

Esattamente 5 anni dopo, quando ormai Kendra aveva perso tutte le speranze, sulla pagina di un rifugio ha notato la foto di un gatto, che sembrava proprio il suo. Ha chiamato i volontari, che le hanno detto di andare lì per capire meglio la situazione.

Quando la signora è arrivata in quel posto e il piccolo a quattro zampe l’ha vista, le è saltato praticamente tra le braccia. Era felice di poter tornare con la sua amica e nonostante gli anni in cui erano stati separati, non si era dimenticato di lei.

CREDIT: INSTAGRAM

I ragazzi hanno raccontato a Kendra di averlo trovato molto tempo prima. Avevano trovato una famiglia disposta ad adottarlo, ma il micio non si è mai adattato in quella casa ed infatti avevano deciso di riportarlo indietro.