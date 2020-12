La commovente riunione tra Noah, un bimbo di soli 5 anni e la sua cagnolina Jacky Boy, ha commosso migliaia di persone. Tutti speravano in un lieto fine per questa vicenda e dopo giorni di ansia e disperazione, la famiglia ha ricevuto la chiamata che tanto desiderava. Tutto si è concluso nel migliore dei modi.

Sharnee Pocok ha deciso di fare un regalo speciale al suo bambino, nel giorno del suo quinto compleanno.

La donna ha sempre avuto un amore profondo per gli animali. Infatti il suo desiderio era proprio quello che suo figlio potesse crescere con l’affetto di un amico a quattro zampe.

Per questo ha trovato Jacky Boy, nel rifugio della sua città. La cucciola era molto dolce, aveva solamente pochi mesi e il suo unico desiderio era quello di poter ricevere l’amore e le attenzioni che merita ogni animale.

Sharnee si è subito innamorata della piccola ed infatti ha firmato in fretta i moduli per la sua adozione. Quando l’ha portata a casa, Noah era al settimo cielo. Infatti in pochi giorni i due hanno instaurato un legame davvero speciale.

Pochi mesi dopo è avvenuto il dramma che ha sconvolto la famiglia. Jacky Boy era nel giardino. Il bimbo era rientrato nell’abitazione per pochi minuti, ma quando è tornato fuori si è reso conto che la sua cagnolina era scomparsa.

Il ritrovamento di Jacky Boy

Il piccolo ha avvisato in fretta la madre. I due hanno provato a fare il giro del quartiere, ma della cucciola non c’erano tracce. La donna ha provato a controllare anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della sua abitazione, ma non c’erano immagini dei malviventi.

Sharnee era disperata. Noah era a pezzi, non riusciva a smettere di piangere. Il suo unico desiderio era solo quello di poter riabbracciare la sua amica a quattro zampe. Infatti hanno tappezzato la città di volantini ed hanno anche pubblicato diversi appelli sul web.

Esattamente due giorni dopo la misteriosa scomparsa, la donna ha ricevuto la chiamata che tanto desiderava. Un uomo ha trovato Jacky Boy, abbandonata sul ciglio di una strada. I ladri l’hanno lasciata in quel posto poche ore dopo averla rubata e nonostante tutto, stava bene. Noah ora è al settimo cielo, per aver potuto riabbracciare la sua piccola.