Bambino di 3 anni abbandonato in un cimitero, insieme al suo cane

Un bambino di circa 3 anni, è stato abbandonato in un cimitero, insieme al suo cagnolino. La vicenda arriva dalla città di Hinckley, nello stato americano dell’Ohio. Fortunatamente, una signora era andata a far visita ai suoi cari e si è ritrovata testimone dell’intera scena. Ha raccontato alle forze dell’ordine, di aver visto una macchina di colore blu, che ha fatto scendere il piccolo e il cane, per poi dileguarsi nel nulla.

Credit: pixabay.com

Quando la signora ha visto quel bambino spaventato, da solo, ha subito allarmato la polizia. Troppo piccolo per sapere tutto, il bimbo ha svelato soltanto il suo nome, Tony e quello della sua mamma e del suo papà, Katy e David.

Dopo una valutazione medica, al pronto soccorso dell’ospedale del posto, il piccolo Tony è fortunatamente risultato in ottime condizioni di salute. Per tutto il tempo, anche nella struttura sanitaria, il suo amico a quattro zampe non lo ha mai abbandonato.

Il bambino di 3 anni affidato agli assistenti sociali

Fino al termine dell’indagine, Tony sarà affidato agli assistenti sociali. Le autorità hanno richiesto ai servizi per l’infanzia, tutto l’aiuto possibile per scoprire più informazioni riguardo l’identità dei genitori.

Hanno divulgato un appello, anche sui social, con la speranza di arrivare a qualcuno che conosca il piccolo.

Per ora, la mamma e il papà sono accusati di abbandono di minore, ma gli agenti vogliono rintracciarli con la speranza di scoprire che si sia trattato di un malinteso e che Tony possa tornare tra le braccia delle persone che ama.

Credit: pixabay.com

Oggi il bambino è al sicuro, grazie ad una signora che non è riuscita a rimanere indifferente davanti una scena del genere. Se in quel momento, la donna non si fosse trovata al cimitero, l’abbandono di Tony si sarebbe potuto concludere in tragedia. Un bimbo di soli tre anni, non è in grado di badare a se stesso.

Credit video: News 5 Cleveland – YouTube

Notizia in aggiornamento.