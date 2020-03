La riunione tra Rudy e Charlotte La riunione tra Rudy e Charlotte, dopo che la cucciola è stata rubata insieme alla macchina

Era un giorno come un altro, per una donna chiamata Charlotte, che era uscita con la sua auto insieme al suo amato labrador color cioccolato, chiamato Rudy. Doveva fare delle commissioni veloci e poi tornare a casa. In giro era tutto come sempre, non aveva notato nulla di strano.

All’improvviso, mentre stava facendo la spesa in un negozio, qualcuno le ha rubato la macchina. Quando se ne è resa conto, per lei è iniziato un vero e proprio incubo.

Il problema di Charlotte, non era il veicolo, ma era che dentro c’era la sua amata cagnolina, che le era stata portata via e non poteva sapere più nulla, nemmeno se stava bene o male.

Ha chiamato subito gli agenti di polizia, che sono andati subito sul posto ed hanno preso diverse testimonianze. Hanno cercato di raccogliere più informazioni possibili.

Le forze dell’ordine, per riuscire a ritrovare Rudy hanno lavorato per diversi giorni, ma alla fine sono riusciti nel loro obiettivo. Nessuno di loro credeva che sarebbe stato semplice, ma quando hanno visto la cucciola, tutti erano sollevati, poiché era in ottima salute.

Sono andati a casa di Charlotte ed hanno bussato alla sua porta. Quando lei ha aperto ed ha visto la sua cagnolina, non è più riuscita a trattenere l’eccitazione.

La donna ha iniziato a piangere e ad urlare. E’ stato un momento incredibile, che non avrebbero mai potuto immaginare che la donna potesse avere una reazione simile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi Charlotte e Rudy, sono potuti tornare a stare insieme, ma questo è stato possibile sono grazie al duro lavoro degli agenti, che per diversi giorni, hanno cercato di rintracciare, il malvivente, l’auto e soprattutto il cucciolo.

