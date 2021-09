Da poco tempo sul web è stata pubblicata una clip che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni. Il protagonista è un cane molto dolce, che ogni mattina prende i cuscini da dentro la sua abitazione e li porta fuori, per prendere il sole. In tanti nel vederlo, sono rimasti stupiti.

CREDIT: PEXEL

Sui social molto spesso vengono pubblicati dei video di alcuni cuccioli, che sono davvero esilaranti, poiché ognuno di loro ha delle personalità e dei comportamenti insoliti.

È stato proprio l’amico umano di questo cane a voler far conoscere a tutti la sua routine.

L’uomo ha raccontato di averlo adottato molto tempo fa, ma che sin da quando era solo un cucciolo, ha sempre avuto un amore profondo per il sole. Vuole passare molte ore della giornata su un cuscino all’esterno della casa.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, da ormai pochi mesi ha deciso di mettere in atto una routine davvero insolita. Il cucciolo, ogni volta che si sveglia, prende due cuscini e li porta sulla veranda esterna della sua abitazione.

Se la finestra è chiusa fa il possibile per farla aprire dalla sua famiglia umana. Non vuole sentire storie, poiché per almeno 2 ore appena si sveglia deve stare sotto il sole.

La clip virale del cane che vuole prendere il sole

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, quando il suo amico umano ha deciso di riprendere la scena per pubblicarla sul web, è accaduto qualcosa di davvero bellissimo e di diverso dal solito.

Il cucciolo invece di prendere i due cuscini ed uscire, ha deciso di prendere direttamente la sua cuccia. Per la sua famiglia umana era insolito, poiché non lo aveva mai fatto prima. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dopo che l’uomo ha reso pubblica questa clip, molte persone l’hanno commentata dicendo che anche i loro cani amano prendere il sole. Infatti da questo filmato è venuto fuori che tanti cuccioli hanno questa abitudine. Voi cosa ne pensate? Accade anche ai vostri amici a quattro zampe?

