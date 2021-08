La clip esilarante del piccolo Oaklei: vuole uscire nel giardino per giocare nella piscina

Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che è diventata virale. Il protagonista è un labrador color nero, chiamato Oaklei, che alle 6.30 del mattino vuole uscire nel giardino, per giocare nella piscina nuova. Non lo aveva mai fatto prima.

CREDIT: YOUTUBE

A rendere pubblico questo video è stato proprio il suo amico umano. Il cagnolino prima di quel momento, non si era mai comportato in quel modo.

Tutto è iniziato quando la famiglia ha deciso di comprare una piscina gonfiabile per il loro giardino. Il loro scopo era proprio quello di potersi bagnare, viste le temperature elevate di questo periodo.

Era utile per far giocare i loro bambini. Anche il piccolo Oaklei si divertiva a giocare lì dentro. Voleva stare con i suoi piccoli amici umani. Tutti erano felici nel vederli, poiché si vedeva benissimo che si stavano divertendo.

CREDIT: YOUTUBE

Tuttavia, la mattina successiva è accaduto qualcosa di davvero insolito. Il piccolo ha iniziato ad abbaiare alle 6.30 del mattino. Non lo aveva mai fatto prima e per l’uomo era una cosa molto strana.

Andava verso le porta per far capire che voleva uscire. Il suo amico umano ha pensato che avesse qualche problema, ma nel momento in cui è uscito si è reso conto che aveva altre intenzioni. Sin da subito ha capito che lui voleva solo giocare.

La clip virale del piccolo Oaklei

CREDIT: YOUTUBE

Il cane non aveva nessun tipo di problema, il suo unico scopo era solo quello di entrare nella piscina. Vederlo è stato davvero sorprendente, poiché si vedeva che il suo comportamento era buffo e divertente.

Da quel giorno il cucciolo vuole uscire nel giardino praticamente tutti i giorni alla stessa ora. L’amico umano ha voluto riprendere la scena, per farla vedere a tutti sui social. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Ovviamente la clip ha avuto un certo successo sul web. In tanti hanno commentato dicendo che il comportamento del cane è davvero molto esilarante.