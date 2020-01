La routine nata tra Cheyenne e i cervi La routine nata tra Cheyenne e i cervi, che ha stupito la famiglia ed il web..

Cheyenne è una donna che insieme al marito ha deciso di andare ad abitare in una casa, vicino la montagna. Sin da subito, però, ha instaurato un legame speciale con i cervi, che ha stupito il mondo intero. Ormai ha una routine che non riesce a spezzare, ma che per lei e per gli animali, è fondamentale.

Sul web è stata pubblicata proprio una sua clip e tutti sono rimasti a bocca aperta. Per la gente non accade tutti i giorni di poter vedere le persone che riescono ad avvicinarsi ai cervi.

A girare il video è stato proprio il marito della donna, che ogni giorno non riesce credere come riesce la moglie a farli arrivare a casa sua, in pochi secondi.

La sera Cheyenne, subito dopo la sua cena, si mette fuori la sua abitazione ed inizia a chiamare i cervi. E’ iniziato come un gioco per lei, ma oggi è diventata una vera e propria routine.

Gli animali arrivano da ogni angolo della montagna e si fidano ciecamente della signora. Infatti molto spesso vanno anche a mangiare fuori la finestra della casa.

La donna ha un richiamo che usa ogni giorno, solo per farli avvicinare e per dargli qualcosa da mangiare. La maggior parte di loro ha un nome.

Il marito, proprio come tutti i familiari di Cheyenne, è rimasto a bocca aperta nel vedere ciò che riesce a fare. Proprio per questo ha deciso di pubblicare sul web la sua clip. Ecco il video di ciò che accade di seguito:

La donna è molto felice di questo suo legame e della sua routine, infatti oggi non ne riesce più a fare a meno. Ha deciso anche di rinunciare alle sue vacanze, per non stare troppo lontana dai suoi amati animali.

Una storia che ha davvero dell'incredibile, voi cosa ne pensate?

