I nostri amici a quattro zampe sono i nostri migliori amici. Con loro riusciamo ad instaurare un rapporto che è davvero difficile spiegare con parole. Per questo motivo, il solo pensiero di perderli, ci fa stare male. Questo è quello che purtroppo è accaduto ad un’anziana signora di 92 anni, che ha visto il suo cuore andare in frantumi quando non ha più visto in giro per casa il suo amato Palomo.

Lourdes del Carmen Erazo, vive da sempre a Cali, in Colombia. Tutti la conoscono e amano nel quartiere. E tutti conoscono anche il suo inseparabile cagnolino. Un meticcio bianco con alcune macchie marroni sulle orecchie e su una zampa.

Un giorno, tutto il mondo è crollato addosso alla povera nonnina. Palomo era scomparso e non lo trovava più da nessuna parte. La signora è uscita e ha fatto il giro di tutto il quartiere, fin dove le sue stanche gambe gliel’hanno consentito. Ma nulla. Il cucciolo sembrava essersi volatilizzato nel nulla.

Disperata, Lourdes ha deciso di chiedere aiuto ai suoi concittadini. Con l’aiuto dei suoi nipoti ha registrato un video, che poi è stato pubblicato su internet e su tutte le pagine Facebook della città. Ecco le sue parole:

Per favore, bella gente. Aiutatemi a trovare il mio cucciolo. Lui è come un figlio per me. Ha una macchia gialla sulla gamba e altre due sulle orecchie. Si chiama Palomo. Vi imploro di aiutarmi. Sono disperata per lui.

Il quartiere si mobilita per trovare Palomo

In pochissime ore, il tenero video di quella anziana signora triste è stato visualizzato da oltre 100.000 persone. Una risposta incredibile ad una disperata richiesta di aiuto.

Tutti sono subito usciti di casa e hanno iniziato a cercare il cagnolino.

Dopo solo qualche ora, due giovani hanno trovato Palomo e lo hanno riportato alla sua amata mamma. Quando si sono riuniti, entrambi non hanno retto all’emozione. Il cucciolo scodinzolava e saltellava come un matto. Mentre Lourdes ha pianto di felicità.

La dolce nonna ha poi anche registrato un altro video, nel quale ha voluto ringraziare Dio e le belle persone della sua città che l’hanno aiutata in quel momento difficile.

Siamo davvero felici di sentire storie di solidarietà come questa. Ci auguriamo che sia contagiosa per chiunque ne venga a conoscenza.