I volontari hanno trovato il piccolo Bean, abbandonato sul ciglio di una strada: era in condizioni disperate

Una vicenda drammatica è stata resa pubblica sui social pochi giorni fa. Il protagonista è un piccolo Staffordshire Terrier chiamato Bean, che ha subito molte crudeltà nella sua vita. Un gruppo di volontari lo ha trovato in condizioni davvero disperate e per più di un anno, hanno fatto il possibile per aiutarlo.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio drammatico, che ha gettato dolore e sconforto nei cuori di migliaia di persone. Tuttavia, vicende simili sono molto più comuni di quello che si crede.

Il tutto è iniziato quando i ragazzi di Sidewalk Specials, erano usciti per la città, per fare il loro solito giro di perlustrazione. Lo hanno trovato da solo e triste sul ciglio di una strada.

Quando si sono avvicinati al piccolo, quelle persone dal cuore enorme, si sono presto rese conto che la situazione era molto più grave del previsto. Aveva ferite su molte parti del suo corpo, era solo e spaventato.

CREDIT: YOUTUBE

Nessuno sa bene cosa abbia vissuto Bean nei suoi primi anni di vita, ma tutti sono sicuri che non ha incontrato degli esseri umani amorevoli, anzi tutto il contrario.

Qualcuno ha deciso di abbandonarlo sul ciglio di una strada. I ragazzi quando hanno capito le sue gravi condizioni, sono subito intervenuti per aiutarlo. Infatti lo hanno trasportato d’urgenza nella clinica veterinaria del posto.

La guarigione del piccolo Bean

CREDIT: YOUTUBE

I volontari hanno raccontato la vicenda sul web e vista la gravità, è diventata in fretta virale. Tante persone hanno fatto delle donazioni al rifugio, affinché il cucciolo potesse ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno.

Per fortuna anche in questo caso c’è stato il lieto fine che tutti speravano. Dopo un anno dal ritrovamento, il piccolo ha fatto una trasformazione davvero incredibile. Ecco il video della vicenda di seguito:

Bean ora ha trovato una nuova famiglia umana, disposta a donargli ciò di cui ha più bisogno. Ogni giorno riceve tutto l’amore e le attenzioni che merita ogni animale. Anche lui è felice della sua seconda possibilità di vita.