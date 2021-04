Oggi vogliamo raccontarvi la simpatica storia di un segugio bianco di nome Ike. L’animale vive a Ironton, nel Missouri ed ha conquistato il cuore di migliaia di utenti di tutto il mondo!

Credit: Fans of Crossroads Dog/Facebook

Adora farsi passare per cane randagio e mendicare del cibo alle fermate delle vie che si trovano nel suo quartiere. Quando vede un passante con un panino o qualsiasi atro cibo, Ike si avvicina con il suo sguardo triste e le persone lo scambiano per un cane senzatetto. Commossi dalla scena, non riescono a fare a meno di condividere i pasti con lui.

A volte riesce a guadagnare un gustoso cheeseburger, altre volte delle patatine e altre ancora degli snack molto molto gustosi!

Credit: Fans of Crossroads Dog/Facebook

Soltanto che recentemente Ike è diventato una specie di celebrità nel posto e anche sul web! La sua proprietaria, una donna di nome Sherry Miller, ha tappezzato le strade con dei cartelli, nei quali spiega che il cucciolo ha già mangiato a casa e che non è un mendicante!

La signora ha raccontato sul web che anche il padre del cucciolo aveva questo vizio e da quando è morto, Ike ha ereditato questa sua passione.

Dopo il racconto sul web, la storia del cane è diventata virale ed è stata raccontata dai più noti giornali del paese. I passanti adesso quando lo vedono, si fermano per sorridergli e per accarezzarlo, ma molti di loro non resistono comunque nel farlo felice!

Credit: Fans of Crossroads Dog/Facebook