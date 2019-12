La sorpresa della famiglia per il papà La sorpresa della famiglia per il papà, la sua reazione ha commosso il web

Pedro Martinez, sin da quando era bambino, sapeva che il padre aveva un amore profondo per i Golden Doodles, una razza di cane molto dolce e gentile. Il suo sogno era proprio di poter adottare un cucciolo, ma visto che in casa avevano già altri due cani, non lo ha mai detto a nessuno.

L’uomo ogni volta che vede questi cagnolino, spalanca gli occhi e fa di tutto per potersi avvicinare a loro e poterli accarezzare. E’ molto dolce.

Pedro, quest’anno, ha deciso di sorprendere il papà, voleva realizzare il suo sogno ed è proprio per questo, che da novembre ha iniziato ad organizzare la sorpresa insieme a tutti gli altri membri della famiglia.

Il ragazzo ha cercato in tutti i rifugi ed alla fine, quando ha trovato George, ha capito che era il cucciolo perfetto per il suo amato papà. Doveva solo trovare un piano per sorprenderlo.

La mattina di Natale, tutta la famiglia si era vestita con i loro cappellini rossi e non vedevano l’ora di poter scartare i regali e di poter immortalare anche quella giornata.

Quando è arrivato il momento della foto, Pedro ha deciso di sorprendere il papà con il suo regalo. Quando il cucciolo è uscito, l’uomo ha spalancato gli occhi e quando ha capito che lo avevano adottato, solo per lui, ha iniziato ad urlare.

Una scena meravigliosa che ha sorpreso il mondo del web. La clip è diventata virale in poche ore. Tutti sono rimasti a bocca aperta, nel vedere la faccia del signore. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dal giorno di Natale George ha trovato il suo nuovo amico umano, che ora sta facendo di tutto per creare un legame speciale con lui. Vederli insieme è davvero meraviglioso per l’intera famiglia.

Grazie Pedro per aver condiviso con il mondo questo momento speciale. Fatelo conoscere ai vostri amici, condividete!

