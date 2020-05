La Spezia, il piccolo Boris è stato adottato, il sindaco si è innamorato di lui La Spezia, il piccolo Boris è stato adottato, il racconto di ciò che è accaduto

Una vicenda meravigliosa è stata resa nota da L’Impronta una Onlus, che gestisce un canile. Uno dei cani, il più piccolo di una cucciolata, Boris, è stato adottato. Il primo cittadino non è riuscito a resistere al suo sguardo dolce ed ha deciso di portarlo a casa con sé e gli altri suoi due cuccioli.

Una notizia, che è diventata presto virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta dall’amore e dall’impegno, che quest’uomo ha nei confronti degli animali.

A raccontarlo è proprio il presidente dell’associazione Pierandrea Fosella, ha dichiarato: “Gestiamo il canile da un anno e mezzo e siamo riusciti a fare tante buone adozioni, consapevoli.

Siamo contenti, perché non conta solo svuotare le gabbie, ma conta sapere che i cani vadano a stare bene, presso famiglie consapevoli del fatto che si stratta di creature viventi e non di giocattoli.

Quando il sindaco, Pierluigi Peracchini, è salito per visitare il canile, come fa spesso la domenica, o nel tempo libero. I ragazzi stavano pulendo proprio il box di Boris e gli hanno chiesto di tenerlo in braccio.

Era il più piccolo della cucciola ed i fratelli, gli facevano i dispetti. Peracchini ha già due cani, ma quando Boris lo ha guardato negli occhi è rimasto davvero colpito.

Così, anche se non aveva intenzione di adottare un altro cane, la sua determinazione è vacillata. Lo ha portato a casa. Condividerà il giardino con i suoi due fratelli maggiori a quattro zampe, Bucky ed Aramis.”

Questo sindaco ha un amore profondo per gli animali e tutti sono rimasti stupiti. A dare la bella notizia su i social è stato proprio lui, tramite un post. Ha pubblicato una sua foto con il cagnolino ed ha scritto che era il nuovo arrivato nella famiglia.

Una storia con un lieto fine meraviglioso. Grazie a tutti quelli che ogni giorno si impegnano per salvare i cani in difficoltà.