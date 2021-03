Era un regalo di Natale, ma poi i capricci dei bambini sono passati e si è ritrovata alla catena per 8 anni. Alla fine, la famiglia ha venduto il terreno e Laika…

Laika, la cagnolina che per 8 anni ha vissuto alla catena e poi è stata abbandonata in canile

Un cane non è peluche, né un oggetto di cui disfarsi quando si decide di non volerlo più. Laika è una cagnolina che è stata regalata per Natale ai bambini, ma poi è cresciuta e la sua famiglia ha deciso di portarla in terreno di campagna e di tenerla legata ad un albero, con una pesante catena al collo.

Credit: Fuori Di Coda odv – Facebook

Così, da cucciola di casa, coccolata e amata dai piccini, alla fine dei capricci, si è ritrovata da cane adulto, tradita e abbandonata a se stessa.

Ogni tanto, quando il proprietario si recava ai terreni per coltivare la terra, scioglieva Laika e la cucciola poteva correre libera. Poi però, tornava di nuovo sotto quell’albero.

Un giorno, la cagnolina è riuscita a raggiungere la strada ed è stata investita da una macchina. Fortunatamente è sopravvissuta ed ha riportato soltanto diverse fratture ad una zampa. Oggi, infatti, zoppica un po’.

Credit: Fuori Di Coda odv – Facebook

Le costose spese veterinarie per le cure, hanno fatto sì che si rimandasse la sua sterilizzazione:

Credit: Fuori Di Coda odv – Facebook

Laika, sempre e solo alla catena, ha partorito sei cuccioli, di cui solo due sono sopravvissuti: gli altri quattro sono stati uccisi davanti ai suoi occhi dagli animali selvatici e i loro corpicini sono stati ritrovati nel campo.

Laika cerca casa

Per 8 anni, la povera Laika ha vissuto in queste condizioni e ora si trova in un box. Si, perché alla fine la sua famiglia ha venduto quelle terre in campagna e ha deciso di portarla in canile.

Laika è sempre in canile dove il tempo scorre lento.. Noi vorremmo offrirle una possibilità di vita più dignitosa dopo… Posted by Fuori Di Coda odv on Thursday, February 11, 2021 Credit: Fuori Di Coda odv – Facebook

Ora si trova a Bari, nelle mani dei meravigliosi volontari dell’associazione Fuori di coda, che vogliono solo regalarle una seconda possibilità di vita. I ragazzi stanno cercando una famiglia per Laika. Persone disposte a farle dimenticare il suo triste passato e a donarle un posto amorevole, in cui trascorrere i suoi ultimi anni di vita.