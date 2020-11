Distributori di cibo per cani randagi all’interno di una stazione di servizio. Una semplice idea geniale che andrebbe ripetuta un po’ in tutto il mondo, dal momento che ovunque ci sono poveri animali abbandonati che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno e del nostro appoggio. Oltre che di una ciotola piena di cibo.

Nel mondo esistono persone di buon cuore che con un’idea semplice possono salvare la vita di tante creature in difficoltà.

In tutto il globo i cani randagi e gli altri animali abbandonati sopravvivono per strada senza poter mai contare su del cibo decente e dell’acqua sicura. E se installassimo distributori di cibo un po’ dappertutto?

C’è un distributore di benzina che ha pensato di inserire all’interno della sua area di ristoro non solo servizi per gli esseri umani, ma anche per tutti i randagi di zona. Con un dispenser per il cibo e per l’acqua.

Un’idea rivoluzionaria che cambierà la vita di tanti animali, che sanno che in quell’area di servizio avranno un posto sicuro dove andare a mangiare. Queste stazioni per cani dovrebbero essere inserite in ogni città del mondo.

Fonte Pixabay

In questo modo nessun cane dovrà più soffrire la fame. O mangiare chissà quali schifezze in giro per la città o bere chissà quale acqua sporca pur di non morire disidratato. In questo modo ci sarà sempre qualcuno pronto a prendersi cura di chi si trova in difficoltà.

Distributori di cibo per cani randagi: perché non farli ovunque?

L’idea è semplice e, come dicono gli ideatori di questa iniziativa, “salvare la vita di un animale non cambierà il mondo, ma cambia il mondo per quell’animale“. Un gesto piccolo per dare una mano agli animali abbandonati.

Fonte YouTube JJseries

Per una volta importiamo una buona idea e aiutiamo tutti i randagi a condurre una vita dignitosa. Dimostrando che teniamo a ognuno di loro!