Vogliamo raccontarvi la triste storia di Africa, perché ci lascia una lezione molto importante. Un uomo si trovava davanti ad una stazione di servizio, quando si è imbattuto in un povero cane che faticava a respirare. C’era molto caos e un via vai di gente, ma nessuno si era fermato anche solo per guardarlo.

Vedevo le persone che gli passavano davanti ignorandolo. Non riusciva nemmeno a stare in piedi sulle sue zampe e stava morendo di fame. Mi sono avvicinato e vi giuro che sono rimasto sconvolto. Era così debole e malato, che non reagiva nemmeno davanti alla mia presenza. In quel momento ho deciso di chiamarlo Africa e di fare qualcosa per aiutarlo. L’ho preso in braccio e lo adagiato sul sedile della mia macchina, poi mi sono diretto dal veterinario.

Grazie del buon samaritano, ben presto Africa è stato visitato e soccorso da un team di veterinari.

È caduto in un coma profondo, il veterinario gli ha subito fatto un’iniezione. Dopo un po’, il cane è riuscito a riprendere coscienza. È stato nutrito in via endovenosa e fortunatamente, con i giorni, la sua salute ha iniziato a stabilizzarsi.

Per via dei suoi problemi di salute, il cane è rimasto ricoverato per lunghi periodi, ma grazie alle cure e all’amore dei veterinari e soprattutto all’aiuto di quell’uomo dal grande cuore, ha lottato per rimanere in vita.

Come sta oggi Africa

È tornato a mangiare da solo e finalmente sta iniziando a dimenticare tutti i traumi del suo passato. Mi spezza il cuore pensare che fino al mio arrivo, Africa era invisibile ai passanti e che se quel giorno io non mi fossi recato a quella stazione di servizio, probabilmente avrebbe perso la vita in quello stesso punto.

Con queste parole, il buon samaritano ha voluto lanciare un appello all’intero mondo del web, con la speranza di sensibilizzare le persone. Non rimanere indifferenti davanti ad un cane in difficoltà, basta una sola chiamata per salvargli la vita.