L’adorabile micetto nelle foto si chiama Frito ed è arrivato in un rifugio di San Diego quando aveva soltanto pochi giorni di vita. Era troppo piccolo e i volontari avevano paura che non ce l’avrebbe fatta, così hanno deciso di chiedere l’aiuto di Laura Malone, fondatrice e direttrice dell’associazione Mini Cat Town.

È stata proprio la donna a raccontare la storia del piccolo Frito.

I gatti così piccoli sono sempre gli ultimi ad essere salvati, perché ci vuole molto tempo per prendersi cura di loro. I ragazzi non avevano spazio e non avevano una persona che avrebbe potuto occuparsi di lui 24 ore su 24, così ho accettato.