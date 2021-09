Una postina chiamata Debra Anderson nel 2017 ha pubblicato sul suo canale Youtube dei video, che sono diventati virali sul web. Il protagonista è un gatto che vive in un’abitazione del quartiere, che ogni giorno aspetta il suo arrivo per spaventarla.

CREDIT: YOUTUBE

Le sue clip hanno ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore. Tantissime persone nel vederli sono rimaste stupite, poiché hanno capito che il piccolo si divertiva.

Debra ha iniziato a lavorare con la ditta chiamata Canadial Postal Service. Le serviva poiché doveva ancora pagarsi gli studi ed aveva bisogno di denaro.

Quindi ha iniziato a fare la postina per un quartiere della sua città. Debra era felice perché le piaceva ed anche perché poteva incontrare persone diverse ogni giorno.

CREDIT: YOUTUBE

Una mattina però, è accaduto qualcosa di insolito, che la ragazza non potrà mai dimenticare. Quando la è andata davanti un’abitazione, ha sentito uno strano rumore da una finestra.

Ha guardato meglio ed è proprio a questo punto che ha visto il gatto che voleva spaventarla. Debra non è riuscita a trattenersi ed ha dovuto filmare la scena, poiché per lei era troppo divertente. Non le era mai successo di vedere un animale che si comportava così.

Le clip virali di Debra ed il gatto

CREDIT: YOUTUBE

Dal loro primo incontro Debra credeva che il piccolo felino la odiasse. Tuttavia, dopo aver parlato con il suo amico umano, ha scoperto che in realtà lo fa con tutti.

L’uomo ha detto alla postina che il suo animale si diverte a spaventare i passanti. Inoltre, le ha anche detto che è felice di vederla ed ogni giorno aspetta con ansia il suo arrivo nella sua abitazione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La ragazza ed il gattino sono diventati in fretta amici e le loro clip sono diventate virali sul web. La loro è diventata una vera e propria routine. Vederli è bello ed insolito!