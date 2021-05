Quante volte abbiamo detto la frase “gli animali ci salvano la vita”? Esiste qualcosa di più vero? Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Oggy, un gatto che ha capito che la vita della sua mamma umana era in pericolo.

A Kate King-Scribbins, una donna di 35 anni che vive a St Paul, nel Minnesota (Stati Uniti), è stato purtroppo diagnosticato un cancro al seno. Ma prima che i medici potessero darle quella cattiva notizia, aveva notato uno strano comportamento nel suo gatto.

Oggy era ossessionato dal suo petto e voleva, ad ogni costo, stare sdraiato sul seno della sua mamma. A quel tempo, Kate non capiva che dietro quella sua “fissazione” ci fosse una ragione precisa. Ma quando ha scoperto la verità, tutto è diventato chiaro.

Voleva stare sdraiato sul lato sinistro ad ogni costo. Io lo sgridavo, poiché era un’ossessione troppo strana per me. Con il passare dei giorni ho iniziato a sentire un fastidio e dopo un controllo, il medico mi ha comunicato la terribile diagnosi. In quel preciso istante, ho capito che Oggy cercava di dirmi qualcosa. Cancro al seno. Per tutto il trattamento medico, il mio amato micio ha continuato a comportarsi allo stesso modo. Voleva stare sdraiato sul mio seno, come a volermi proteggere.