Un gatto alla Casa Bianca: un micio va a fare compagnia ai cani Major e Champ

Un gatto alla Casa Bianca? Perché no, non sarebbe nemmeno la prima volta. Dopo l’incidente con un cane alla White House, il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden e la moglie Jill, First Lady degli USA, hanno deciso di accogliere un micio, che andrà a fare compagnia ai cani Major e Champ. Come si chiamerà?

Fonte Pixabay

La Casa Bianca non ospiterà solamente cani. Al numero 1600 di Pennsylvania Avenue sarà adottato anche un gattino randagio, come annunciato dalla First Lady: insieme al cane di famiglia Champ e al pastore tedesco Major che ha già morso due dipendenti della Casa Bianca, sarà la volta di un gatto.

Anche Major a fine aprile aveva raggiunto i giardini della residenza presidenziale dopo aver vissuto in canile. Poi però è dovuto tornare nella villa dei Biden nel Delaware per l’addestramento, visto che non gradiva avere torppe persone intorno. Ora sarà la volta di un gatto trovatello.

In occasione di un’intervista rilasciata a Craig Melvin, anchorman dell’Nbc, ai Biden, seduti l’uno accanto all’altro, è stato chiesto se fossero vere le voci di un arrivo di un gatto alla Casa Bianca. E a rispondere è stata la First Lady, che ha confermato tutto.

Oh, sì, è vero. Lui, anzi, lei sta aspettando dietro le quinte.

E quando il giornalista gli ha chiesto se è una buona idea, dopo il caso Major, Jill Biden ha spiegato che l’addestramento prevede anche abituarsi alla convivenza con i gatti.

Fonte Pixabay

Il gatto alla Casa Bianca andrà d’accordo con i cani dei Biden?

Il dubbio è legittimo, ma il corso educativo che stanno seguendo potrebbe aiutarli. E forse anche un micio potrebbe essere la scelta giusta.

Fonte Pixabay

Major infatti è tornato a casa e Jill Biden invita il giornalista a incontrarlo dopo essere stato educato niente di meno che dagli uomini dei servizi segreti: