Van Gogh è un dolce cagnolino, che quando è venuto al mondo, era molto più piccolo rispetto ai suoi fratellini a quattro zampe. In più, come se non bastasse, a causa di una malformazione, non aveva nemmeno un orecchio. Tutti pensavano che era molto sfortunato, ma la verità è stata un’altra.

La sua mamma affidataria, per cinque settimane, gli ha dato da mangiare con il biberon per quattro o cinque volte al giorno. Lo ha curato ed amato.

La donna ha fatto il possibile per farlo crescere sano ed in salute, ma soprattutto per farlo camminare e correre come tutti gli altri cani che aveva in casa.

Nessuno credeva che Van Gogh ce l’avrebbe fatta, poiché le sue condizioni erano davvero gravi ed aiutarlo era davvero difficile.

Dopo tre lunghi mesi, il cucciolo ha iniziato a correre ed a camminare. Infatti la sua mamma umana, ha pensato che quello era il momento giusto per presentargli tutti i suoi fratellini a quattro zampe.

Da quel momento, il dolce cagnolino desiderava solo stare con loro a giocare. Non voleva più separarsi ed infatti la donna, è stata costretta a prendere una scelta che gli ha cambiato per sempre la vita. Non si aspettava di doverla prendere.

La sua mamma umana ha deciso di adottarlo e di non farlo andare in un’altra casa, poiché sapeva che sarebbe stato difficile per lui, ma soprattutto anche per lei, sarebbe stato brutto doversi separare da lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Van Gogh ora è cresciuto, sta bene ed è soddisfatto della famiglia che ha avuto e che è riuscito a trovare. Vederlo è bellissimo per tutti, poiché nonostante le difficoltà che ha ha incontrato è riuscito ad andare avanti.

