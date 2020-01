La triste storia di Marios Il dolce cagnolino è stato trovato che viveva da randagio, ma aveva ancora poche possibilità di sopravvivere...

I volontari di DAR Animal Rescue, molto tempo fa, hanno trovato un dolce cagnolino randagio, che si era accasciato in un vicolo e non riusciva più ad alzarsi. L’hanno chiamato Marios e nonostante le sue gravi condizioni, hanno deciso di non abbandonarlo anche loro.

Per questo motivo, dopo aver conquistato la sua fiducia, lo hanno preso in braccio e portato d’urgenza dal loro veterinario per una visita molto accurata.

Il medico, dopo aver controllato tutto, ha scoperto che Marios era malnutrito e disidratato a livelli atroci. Non riusciva nemmeno più ad alzarsi. Inoltre, aveva anche un’infezione molto estesa e grave all’occhio.

Ha deciso di tenerlo in clinica per qualche giorno, voleva provare a fare il possibile per aiutarlo a sopravvivere e per dargli tutte le cure di cui aveva bisogno.

Poco dopo, i volontari lo hanno portato nel loro rifugio ed oltre a dargli il cibo e le cure di cui aveva bisogno, gli hanno anche donato l’amore che non aveva mai ricevuto nella sua vita. Doveva capire il significato di una famiglia e di avere degli amici umani.

I ragazzi, subito dopo, hanno condiviso la storia di Marios sul web ed è diventata virale. In molti volevano avere aggiornamenti continui sulle sue condizioni e su quando era possibile adottarlo. C’è voluto tempo, ma alla fine il dolce cagnolino è riuscito ad alzarsi in piedi ed a tirare fuori la sua personalità.

Tutti ne sono rimasti a bocca aperta ed erano felici per lui. La famiglia perfetta è arrivata molto in fretta ed infatti il dolce cagnolino, è andato subito nella sua nuova casa. Ecco il video della sua storia di seguito:

Purtroppo, pochi mesi dopo essere stato adottato, Marios è andato via da questo mondo per sempre. Però, la cosa che ha riempito il cuore dei volontari, è che ha conosciuto l’amore di una famiglia ed una casa calda in cui poter vivere.

Buon Ponte Arcobaleno Marios…

Potete leggere anche: Abbandonato con una scatola di cartone, la triste storia di Joey