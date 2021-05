Il protagonista di questa storia è un povero cane randagio di nome Cletus. Coloro che lo hanno trovato con la testa incastrata in un tubo metallico, credono che non si sia trattato di un incidente. Qualcuno potrebbe averlo crudelmente infilato nel tubo e lasciato per settimane a patire la fame e la sete.

Credit: Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue – Facebook

Quella prigione non solo lo ha ridotto in uno stato di assoluta paura, ma gli ha causato anche delle gravi ferite che si sono infettate.

Fortunatamente, la notizia della sua situazione è arrivata all’attenzione dei volontari dell’associazione Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue, che sono subito intervenuti in suo aiuto.

I ragazzi hanno lavorato per guadagnare la sua fiducia e per riuscire a liberare la sua testa da quel tubo metallico.

Credit: Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue – Facebook

Cletus non ha avuto una bella vita. Ha 1 anno di età e non conosce amore o gentilezza. Non sappiamo come il tubo sia finito sulla sua testa, ma la nostra ipotesi è che sia opera di qualcuno di crudele. Nonostante tutto non ha paura e non è aggressivo.

Cletus si è fidato di quelle persone estranee e ha permesso loro di liberarlo da quell’incubo. Purtroppo le ferite riportate sono molto gravi e il cucciolo avrà bisogno ancora di molte cure. Nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare quale dolore sia stato costretto a sopportare per settimane.

Ora ha bisogno dell’amore del mondo intero e di persone che lo incoraggino a lottare e che gli tengano la zampa passo dopo passo.

Credit: Coco’s House Senior Sanctuary and Rescue – Facebook

È ancora debole e dovrà affrontare un lungo cammino, ma adesso ha delle persone che lo aiuteranno. E quando arriverà il momento, quelle stesse persone si occuperanno anche di trovargli una casa amorevole dove potrà trascorrere il resto della sua vita e dove non dovrà avere più paura.

Ogni volta che pesiamo di averle viste tutte, ci rendiamo conto che la cattiveria dell’uomo non ha davvero limiti!