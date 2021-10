Blackberry era un cagnolino randagio, trovato da un camionista, solo e confuso per le strade della città. Il buon samaritano ha pensato di salvarlo, legandolo con un guinzaglio ad un gancio del pianale del suo camion. Poi ha messo in moto ed è partito, non potendo immaginare ciò che di terribile stava per accadere.

Fonte immagine: Michelle Cooley

Durante il tragitto, il cucciolo è scivolato ed è caduto dal rimorchio, rimanendo però impigliato in quel guinzaglio. Blackberry ha cercato con tutte le sue forze di tenere il passo del camion, ma l’alta velocità non glielo ha permesso.

Alla fine, si è accasciato sull’asfalto nel disperato tentativo di fermarsi. Ma questo ovviamente non è accaduto ed è passato quasi un miglio prima che il camionista si accorgesse di ciò che stava accadendo e si fermasse.

A quel punto i cuscinetti e le unghie del povero animale erano completamente danneggiati. Così come il suo fianco, che mostrava ferite così profonde da far intravedere i suoi muscoli.

Il buon samaritano, disperato per ciò che era successo e convinto che fosse colpa sua, non sapeva come gestire la situazione da solo. Così ha contattato Cooley e Hawkins, due volontari dell’associazione KK9R, la SPCA del posto.

Le cure per il povero Blackberry

Fonte immagine: Michelle Cooley

I due ragazzi sono subito intervenuti in soccorso del cucciolo. Blackberry ha trascorso lunghe settimane con le zampe immerse nello iodio e con le bende sempre pulite e disinfettate che avvolgevano il suo corpo.

Era calmo e paziente, come se sapesse che tutto ciò serviva a farlo stare meglio. Lentamente il cane ha iniziato a riprendersi e, dopo quattro lunghi mesi, è riuscito a mostrare la sua dolcissima personalità a quegli angeli che gli avevano salvato la vita.

Fonte immagine: Michelle Cooley

Quando è stato abbastanza pronto, il cucciolo è stato affidato alle cure di un uomo di nome Hammel che lo ha adottato temporaneamente. Ben presto una famiglia si è fatta avanti per adottarlo per sempre. Tutto sembrava risolto per il meglio, ma quelle persone hanno poi cambiato idea e lo hanno riportato indietro.

A qual punto Hammel ha preso la decisione di aprirgli il suo cuore per sempre ed ufficializzare l’adozione.