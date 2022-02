Il video dell'incontro tra la signora in fin di vita e del cervo, che è andato a farle visita a casa

Lisa McDonald e sua sorella si prendono cura della loro anziana mamma, che purtroppo non ha ancora molto tempo a disposizione per vivere. Tuttavia, le due donne sono riuscite ad esaudire l’ultimo desiderio della signora che era proprio quello di poter incontrare un cervo da vicino.

Una storia bellissima che ha commosso migliaia di persone. L’animale è rimasto al fianco della signora per diversi minuti.

La prima a fare un appello sul web è stata proprio Lisa. La mamma ha sempre avuto una passione per Bambi e quindi per i cervi. In casa ha tutti i film con protagonisti questi animali ed anche molti documentari.

Inoltre, ha una maglia con cui dorme con la foto di un cervo. La figlia nel post sui social ha chiesto di poter esaudire l’ultimo desiderio della mamma, poiché non le resta ancora molto tempo da vivere.

I medici le hanno detto che la malattia si è diffusa in tutto il corpo e l’unica cosa che possono fare, è sottoporla a delle cure palliative, per evitarle delle sofferenze. Per questo le due ragazze vogliono cercare di esaudire tutti i suoi sogni.

Il post della donna è diventato presto virale e due signori chiamati Chris e Simone hanno deciso di fare qualcosa per aiutare questa famiglia. Hanno un allevamento a Melbourne ed hanno guidato 2 ore solo per farli incontrare.

L’incontro tra il cervo e la signora

L’anziana donna nel vedere l’animale dentro la casa, è rimasta a bocca aperta. Non riusciva a credere di poter incontrare così da vicino un cervo.

I due ragazzi le hanno detto che si chiama proprio Bambi e che purtroppo è rimasto orfano. Nonostante le sofferenze subite, è molto dolce e gentile, anche se non ama molto farsi toccare, proprio come tutti gli animali selvatici. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Questa vicenda ha stupito migliaia di persone ed in tanti si sono emozionati nel vedere il filmato. Per tutti è bellissimo sapere che l’anziana signora è riuscita ad esaudire un suo desiderio sul letto di morte.