Questa è la storia della gattina Bloom e racconta di come un essere così piccolo riesca a cambiare la vita di una persona. A diffonderla su social, è stata una donna di nome Maria Suarez. Suo nonno, Manuel, ha compiuto 100 anni e la famiglia ha deciso di organizzargli una bellissima sorpresa.

L’uomo vive in Spagna con i suoi figli e i suoi nipoti e per il suo compleanno, hanno deciso di adottare una gattina che aveva bisogno di una casa e l’hanno chiamata Bloom.

Mio nonno non ne sapeva nulla, quando l’ha vista per la prima volta entrare in casa, i suoi occhi si sono accesi, brillavano. È sempre stato un grande amante degli animali.