La storia della piccola Holly La storia della piccola Holly, la cagnolina abbandonata perché anziana e malata

Melissa è una donna di trenta quattro anni, che vive in Georgia. Ha deciso di dedicare la sua vita, ad aiutare animali in difficoltà ed infatti, ha aperto un’associazione, chiamata Old Dog Home. Diverse settimane fa, ha ricevuto una chiamata per una cagnolina chiamata Holly. Quelle parole l’hanno sconvolta.

Era un giorno come gli altri per questa ragazza, che era nel suo rifugio, per passare un po’ di tempo con i suoi cuccioli. Tutto era abbastanza tranquillo.

Quando all’improvviso ha ricevuto una chiamata terribile. Un uomo ha deciso di contattare lei, perché aveva intenzione di abbandonare Holly, visto che era la cagnolina più anziana che aveva in casa e non voleva giocare con i suoi nipoti.

Non voleva più occuparsi di lei, visto che aveva altre due cuccioli e perché lei faceva sempre i suoi bisogni all’interno della casa. Era stufo e non voleva più averla.

Melissa, nel sentire quelle parole, è rimasta scioccata, ma sapeva che non aveva altra scelta, altrimenti quella piccola sarebbe finita a vivere sola ed abbandonata sulle strade.

Per questo motivo, ha deciso di andare a conoscerla e di portarla nel suo rifugio, anche se era piena di cani. Holly è una cucciola molto dolce e gentile. E’ anziana, ma nonostante tutto sembrava essere in ottima salute.

La donna l’ha portata subito dal suo medico e lì ha scoperto che soffriva di un’infezione alle vie urinarie ed è per questo che faceva i suoi bisogni in casa. Il veterinario, per questo, le ha prescritto degli antibiotici.

Grazie all’amore ed alla tenacia di Melissa, Holly si sta riprendendo e molto presto, troverà dei nuovi amici umani, disposti ad adottarla ed a donarle le cure di cui ha bisogno ogni cane.

Una storia che ci ha colpito. Un grazie speciale va a questa ragazza, che fa di tutto per aiutare animali in difficoltà. Condividete questa storia con i vostri amici!

