Covi il giaguaro, la sua storia vi farà commuovere. Questo povero animale ha dovuto affrontare un periodo davvero difficile, ben 100 giorni di riabilitazione prima di poter tornare in libertà. E quando ha scoperto di essere di nuovo libero, l’animale selvatico non poteva credere che fosse davvero tutto vero.

L’ifaw, l’International Fund for Animal Welfare, l’organizzazione no-profit internazionale che si è presa cura di Covi, ha pubblicato dei video virali che hanno fatto il giro del web.

La storia di Covi è conosciuta da quando è stato scoperto a metà giugno a Chetumal, città capitale dello stato di Quintana Roo, nel Messico sud-orientale.

Il povero giaguaro aveva una ferita alla scapola e lacerazioni su tutto il corpo. Secondo gli esperti che lo hanno preso subito in cura, probabilmente aveva avuto un incidente stradale che lo aveva ridotto così.

Per fortuna Covi non era in gravi condizioni. Poteva riprendersi. E i soccorritori hanno fatto tutto quello che era in loro potere per rimetterlo in piedi. Ridandogli finalmente la libertà.

Non è stato facile per un animale abituato a vivere in libertà essere costretto a stare in cattività. Ma era per il suo bene. E infatti dopo 100 giorni di riabilitazione, Covi ha potuto riassaporare la libertà.

Il video della liberazione di Covi il giaguaro

Il video della liberazione del giaguaro ha cominciato a fare il giro del mondo e del web. Quando lo sportello della cassa di legno che lo trasportava si è aperto, Covi ha stentato a credere a quello che vedeva. Ma quando ha capito che era libero, non stava più nella pelle dalla gioia.

Covi si trova ora nella riserva di Sian Ka’an nello stato messicano di Quintana Roo. Un successo per i soccorritori che hanno reso disponibili i filmati della liberazione dell’animale.