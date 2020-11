Dopo 7 anni dalla sua scomparsa, Honey è finalmente tornata a casa. A tutti può capitare di smarrire un cane, anche se in questo momento starete pensando che a voi non capiterà mai. Un suono improvviso, un guinzaglio che si rompe, un cancello lasciato accidentalmente aperto o qualunque altra piccola distrazione.

Credit: @ SanAntonioACS / Facebook

Honey viveva nel Texas con i suoi padroni, ma un giorno si è persa e si è ritrovata separata da loro per sette lunghi anni. Quando le cose sembravano ormai dimenticate, i volontari dell’associazione City of Antonio Animal Care Services, hanno trovato un randagio che vagava per le strade della città.

Dopo averlo prelevato, lo abbiamo portato alla clinica veterinaria, dove il medico ha individuato un microchip. Risultava intestato ad una persona che aveva registrato il cane molti anni prima. Abbiamo provato a telefonare. Ci ha risposto una donna, che sembrava confusa davanti alle nostre parole, ma ci ha detto che in pochi minuti sarebbe arrivata da noi.

I volontari erano titubanti, chi si sarebbe precipitato così velocemente da un cane che sembrava apparentemente solo un randagio?

Arrivato il momento dell’incontro e il momento in cui si sono visti, la donna è scoppiata a piangere. Si è inginocchiata a terra ed ha abbracciato Honey, continuando a domandargli se si ricordava di lei.

Credit: @ SanAntonioACS / Facebook

Siamo rimasti senza parole, quando abbiamo visto che Honey l’ha guardata e poi ha iniziato a leccarla ovunque. Come se in quell’esatto istante, avesse ricordato tutto. Così io mi sono avvicinato alla donna e lei con un sorriso, mi ha detto che lo stava cercando da ben 7 anni.

Honey ritrova la sua famiglia grazie al microchip

Credit video: MondoIntornoAgliAnimali

Oggi Honey è felice e, anche se per 7 anni ha vissuto come un randagio, alla fine ha ritrovato quelle persone che tanto amava e che aveva cercato per così tanto tempo.

I ragazzi sono riusciti a rintracciare la donna, grazie al microchip. Ecco perché dobbiamo capire quanto sia importante anche per i nostri cani. Se Honey non avesse avuto il microchip, oggi vivrebbe ancora nel rifugio, in attesa di una famiglia. Una famiglia che forse non sarebbe mai arrivata.