Questa è la storia di Isabel e del suo cane Totò, che letteralmente le ha salvato la vita. Il racconto del loro incontro sta facendo il giro del web, perché è davvero molto toccante e commovente. E dimostra ancora una volta che gli animali domestici possono letteralmente cambiare in meglio le nostre esistenze.

La storia di Totò inizia 16 anni fa, quando è venuto al mondo in una casa di Villa Gesell, città dell’Argentina, situata nella provincia di Buenos Aires.

La mamma di Totò era una pechinese e lui è nato in una cucciolata con altri quattro cuccioli. Mentre i suoi fratelli trovavano casa, lui rimaneva senza una famiglia. Perché gli altri erano forti e sani, lui no.

Totò aveva dei problemi di salute e per questo nessuno se ne voleva occupare. Ma un giorno è arrivata Isabel che ha deciso di adottarlo. E diventare in tutto per tutto la sua mamma.

Isabel, infatti, lo ha subito accolto come un figlio. Non poteva avere figli e quando ha visto Totò ha capito che la sua vita poteva cambiare. Di fatto il pechinese le ha salvato la vita, perché lei aveva tanto amore da dare e provava troppo dolore perché non poteva coronare il suo grande sogno.

Fonte Pixabay

María Isabel Pereyra, proprietaria del cane ,ha raccontato che finalmente è stata in grado di riversare tutto il suo amore verso quel piccolo cucciolo, che è entrato a far parte della famiglia, già composta dalla donna, dal marito e due gatti. In seguito hanno avuto anche un altro cane, Sofia.

La storia del cane Totò ha commosso tutti

Totò ha salvato la vita della sua mamma umana. E la sua mamma umana ha fatto lo stesso con lui, dandogli una casa e tutto l’amore di cui aveva bisogno.

Fonte YouTube LM Cipolletti

Con il suo deambulatore, indispensabile per i suoi problemi di salute, adora andare a passeggiare con la sua magnifica famiglia, che ora si è allargata.