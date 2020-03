Coronavirus, si può correre o passeggiare? Le nuove regole Coronavirus, si può correre? E passeggiare? Ecco le nuove regole e i consigli per lo sport all'aperto dopo l'entrata in vigore del decreto del governo

Coronavirus, si può correre o passeggiare? Se lo chiedono in tanti dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto emanato nella serata dell’11 marzo 2020 dal governo italiano. Nel testo di legge ci sono molti punti poco chiari e diverse contraddizioni. Noi cercheremo di darvi le risposte che cercate. Ecco quali sono le nuove regole.

L’Italia è diventata zona protetta e sono state approvate delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus. L’Oms ha dichiarato che si tratta, infatti, di pandemia e questo ha spinto il governo italiano a prendere delle misure ancora più drastiche.

Sono state chiuse tutte le attività considerate non essenziali per la sopravvivenza fino al 3 di aprile e alla popolazione è stato chiesto di fare uno sforzo per consentire ai medici e agli infermieri di assistere i numerosi malati. In molti, però, si chiedono se il decreto consente le passeggiate o altre tipologie di attività sportive all’aria aperta. La risposta è semplice ma, nello stesso tempo, complessa (perdonatemi i gioco di parole). Il decreto consente le attività all’aperto mantenendo la distanza di 1 metro ed evitando gli assembramenti.

Consentito? Sì!

A ribadirlo meglio è stato il capo di gabinetto Matteo Piantedosi che ha firmato una circolare in cui specifica che è consentito lasciare la propria abitazione per “comprovate esigenze primarie non rinviabili” come:

l’approvvigionamento alimentare,

la gestione quotidiana degli animali domestici

per “svolgere attività motoria e sportiva all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro”.

Ma la questione viene chiarita meglio anche dalle forze del’ordine, chiamate per vigilare sulla popolazione e assicurarsi che tutti rispettino le regole dell’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte.

Anche Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, ha voluto chiarire meglio questa questione e lo ha fatto con un tweet:

Per chiarezza in tema di #coronavirus e comportamenti: lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti — Sandra Zampa (@szampa56) March 12, 2020

In poche parole, le attività sportive all’aria aperta sono consentite ma non consigliate! Sembra un controsenso ma non lo è.

Consigliato? No!

Non è consigliato lasciare la propria abitazione per diverse ragioni che andremo ad elencarvi qui sotto:

potreste essere contagiati da una persona di passaggio

potreste contagiare qualcuno (è possibile essere positivi al Coronavirus e non saperlo)

potreste inciampare, cadere e farvi male, essendo costretti a ricorrere all’aiuto dei medici che, in questo momento, sono in una situazione di crisi

Se non riuscite a fare a meno dell’attività sportiva, potete fare un po’ di movimento a casa, sul tapis roulant, aprendo le finestre, uscendo sulla terrazza o nel cortile. La parola d’ordine è rimanere a casa!

Cosa si rischia uscendo?

Chi è costretto ad uscire, dovrà avere con se un modulo di autocertificazione e un motivo valido. Le forze dell’ordine verificheranno la giustificazione. Chi non rispetta le nuove regole rischia una multa e una denuncia in base all’articolo 650 del codice penale per reati legati alla tutela della salute pubblica.

Ci è stato chiesto un grande sacrificio. Insieme possiamo farcela ma dobbiamo essere uniti. Andrà tutto bene!