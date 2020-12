Una triste storia è stata resa pubblica sui social nelle ultime settimane. Il protagonista è un dolce gatto, chiamato Jacque, che è stato abbandonato nel rifugio, perché troppo dolce. I volontari con la speranza di trovare una famiglia amorevole, hanno deciso di pubblicare tutta la vicenda sul web.

CREDIT: FACEBOOK

Un giorno un agente immobiliare, lo ha trovato solo e triste in un’abitazione. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, hanno deciso di trasferirsi ed hanno deciso di lasciare l’animale nella loro vecchia casa.

Jacque era distrutto da questo improvviso abbandono. Lui era molto legato a quelle persone ed infatti, quando l’uomo lo ha portato nel rifugio, ha passato molti giorni senza mangiare e bere.

Una volontaria, quando ha scoperto che era stato scritto sulla lista per l’eutanasia, ha deciso di salvarlo. Ha firmato tutti i moduli per l’affidamento e lo ha portato nella sua abitazione.

CREDIT: FACEBOOK

In quelle settimane Jacque si era ripreso. Era felice e soddisfatto si aver trovato una persona che faceva il possibile per farlo stare bene. La donna ha continuato a pubblicare gli annunci per la sua adozione sul web ed una famiglia, si è fatta presto avanti per poterlo adottare.

Dopo tutti i controlli del caso, quelle persone hanno deciso di adottarlo per sempre. Tutti erano al settimo cielo, poiché credevano che quelli erano degli amici umani perfetti per il dolce gattino.

Le parole della donna sul piccolo Jacque

CREDIT: STORIES OF ANIMALS

In realtà i volontari si sbagliavano su di loro. Quella che doveva essere la sua amica umana, pochi giorni dopo si è presentata di nuovo al rifugio, con il gatto in braccio. Non voleva più tenerlo nella sua abitazione e ai ragazzi ha detto:

Vuole costantemente sedersi sulle mie ginocchia. Non lo sopporto ed è molto fastidioso. Non è più il benvenuto in casa mia.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari sconvolti da queste parole, hanno deciso di pubblicare di nuovo la vicenda sul web. La triste esperienza di Jacque è diventata presto virale ed in molti si sono fatti avanti per conoscerlo. Poche settimane dopo, una coppia amorevole ha deciso di adottarlo per sempre. Loro sono molto felici del sul carattere dolce e soprattutto della sua personalità affettuosa e gentile.