La storia di Lego, il cane “imperfetto” La storia di Lego, il cane "imperfetto", abbandonato sul ciglio della strada.

Un gruppo di volontari di Dog Rescue, diverso tempo fa, ha trovato un dolce cucciolo abbandonato sul ciglio di una strada a Houston, in Texas. Lo hanno chiamato Lego, ma quando lo hanno portato dal veterinario, hanno scoperto qualcosa di terribile, che li ha turbati.

Il dolce cagnolino era affetto da Rachidismo, causato da un’insufficienza di Vitamina D, che stava portando a gravi conseguenza sul suo corpo.

Non solo non ne aveva abbastanza, ma quel poco che aveva, non veniva nemmeno assorbito adeguatamente. Il medico doveva agire in fretta per aiutarlo. Non potevano assolutamente perdere tempo nella sua situazione.

Questa condizione ha causato una malformazione alle gambe di Lego, che ovviamente gli impediva di correre, giocare e divertirsi. Era molto doloroso per lui.

Il medico, alla fine, è stato costretto a prendere una scelta. Ha deciso di provare con delle pasticche, che lo avrebbero aiutato. Ha anche trovato una famiglia affidataria disposta a prendersi cura di lui, in quel periodo.

Quelle persone, hanno fatto il possibile ed infatti, già dopo diverse settimane, sono arrivati i miglioramenti che tutti speravano. Le gambe di Lego erano tornare a stare bene e lui, infatti poteva correre e giocare, senza soffrire. Vederlo è stato bellissimo per tutti.

Alla fine, quando il medico ha capito che era il momento di andare via, ha trovato un’altra dolce coppia disposta ad adottarlo. Lego ha trovato un anche un fratellino a quattro zampe, con cui ha legato sin da subito. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il cucciolo ha avuto tante difficoltà, ma nonostante tutto grazie all’amore ed alle giuste cure mediche, è riuscito a guarire ed a riprendersi in fretta. Ora, è felice e soddisfatto della sua nuova possibilità di vita che ha avuto.

Una storia che ci ha commosso, grazie ragazzi per questo salvataggio speciale..

