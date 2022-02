Il piccolo Mugshot è un dolcissimo bulldog che ha un aspetto davvero insolito ed è proprio per questo, che i suoi nuovi amici umani si sono innamorati di lui. Ora grazie a queste persone, ha una casa ed ogni giorno riceve l’amore di cui ha bisogno.

Storie simili sono davvero bellissime, perché ci dimostrano che nel mondo non esiste solo la cattiveria. Ci sono ancora persone dal cuore enorme.

Il piccolo Mugshot in realtà aveva già una casa e degli amici umani. Tuttavia, un giorno quella che doveva essere la sua famiglia, ha scelto di abbandonarlo.

Per questo dopo averlo fatto salire in auto, lo hanno portato nel rifugio di Road Dogs & Rescue, a Los Angeles. I ragazzi vista la situazione, hanno deciso di aiutare il cucciolo a trovare una nuova abitazione.

Mugshot ha sofferto tanto per quella separazione. Era timido e passava la maggior parte del tempo all’interno del suo box. I suoi amici umani per lui erano tutta la sua vita e non capiva il motivo dietro quell’abbandono.

Per fortuna la sua storia è diventata presto virale sul web ed una coppia del posto, si è presto innamorata di questo dolcissimo cane. Infatti hanno deciso di andare a conoscerlo.

La bellissima adozione del piccolo Mugshot

Il cane era felice di incontrare degli esseri umani amorevoli e si aperto pochi minuti dopo averli conosciuti. I due contenti della sua reazione, hanno presto firmato i moduli per la sua adozione e lo hanno portato nella loro casa.

Mugshot ha un aspetto diverso da tutti gli altri bulldog. La pelliccia sul suo viso è molto morbida ed ogni volta che la poggia, si fanno delle pieghe, che per i suoi amici umani sono bellissime. Inoltre, ha la lingua sempre fuori dalla bocca. Ecco il video della sua storia di seguito:

Ovviamente queste sue caratteristiche insolite, gli hanno portato a dei problemi di salute. Tuttavia, la sua famiglia umana ogni giorno fa di tutto per farlo stare bene e per donargli le cure di cui ha bisogno.