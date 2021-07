Oggi vogliamo raccontarvi una bellissima storia che si è recentemente diffusa sul web e che vede come protagonista un piccolo pangolino. Tutto ha avuto inizio grazie ad un uomo di nome Mark Ofua.

Medico di professione, l’uomo ha notato il cucciolo nato in cattività, in mezzo a un gruppo di commercianti di carne di fauna selvatica, in un post sui social network. Sapeva benissimo che senza le giuste cure, non sarebbe mai sopravvissuto. Così, è salito in macchina ed ha intrapreso un viaggio di 50 chilometri fino a Epe, Lagos, in Nigeria.

Quando sono arrivato al mercato, mi sono reso conto che le sue possibilità erano già scarse. Era nato da una madre indebolita dallo stress della prigionia, senza cibo né acqua per giorni, anche settimane. Era già ipoglicemico e infreddolito quando l’ho trovato.

Mark non ha dovuto nemmeno insistere con i commerciati, per farsi consegnare il pangolino. Era malato e per loro era soltanto un peso. Il medico gli stava facendo soltanto un favore.

Dopo averlo portato via da quell’orribile posto, l’uomo si è subito diretto alla clinica veterinaria SaintMarks Animal Hospital and Shelter.

Da quel momento non lo ha abbandonato nemmeno per un secondo e si è preso quotidianamente cura di lui. Lo ha battezzato Neal.

La vita del pangolino Neal oggi

Grazie alle cure e all’amore di questo meraviglioso angelo, il pangolino è riuscito a nutrirsi, a crescere e a mettersi in forze.

È un giocherellone, sta ancora imparando a essere un pangolino. Ama cercare i suoi caregiver e accarezzarli per sentirsi a proprio agio. Riconosce facilmente la sua coperta e il biberon perché ama il suo latte!

Generalmente, i pangolini sono timidi e molto riservati, ma Neal sembra essere l’opposto e ama giocare con i suoi amici umani.

Secondo Mark, una volta che il piccolo sarà più grande e potrà nutrirsi, verrà mandato al SaintMarks Pangolin Rehabilitation Center, situato nel mezzo di una foresta protetta. Un posto sicuro per Neal, dove potrà vivere e continuare a crescere.