Un episodio che ha fatto molto discutere, è stato pubblicato sui social poco tempo fa. Parla proprio di una lettera di ringraziamento di alcuni volontari, per gli amici umani di una cagnolina chiamata Delilah. L’hanno abbandonata davanti al loro rifugio, con una coperta e tutti i suoi giochi.

Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Delilah e di tutto ciò che hanno fatto i ragazzi per lei. Era un giorno come un altro per loro. Dopo aver fatto le loro solite commissioni, sono andati al rifugio.

È proprio a quel punto che hanno trovato la cucciola, sola ed abbandonata davanti al loro cancello. Delilah era triste, desiderava solo poter tornare nella sua vecchia casa, circondata dalle persone più importanti della sua vita.

Vedere quella scena, ovviamente, ha spezzato i cuori di tutti. I volontari dopo averla portata dentro e dopo averle donato le cure di cui aveva bisogno, hanno deciso di pubblicare una lettera sui social. Era rivolta proprio a quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani.

Non siamo qui per giudicarti. Quello non è il nostro posto. Non conosciamo la tua storia e possiamo solo immaginare il dolore che hai nel cuore, per questa decisione che hai preso. Il nostro lavoro non è giudicarti.

Sappiamo che insieme avete vissuto tanti momenti belli ed indimenticabili. Credevi che sarebbe stata al tuo fianco per tutta la sua vita, ma molto spesso non tutto va come pensiamo. Probabilmente in questo momento ti starai chiedendo se sta bene e se si sente amata.

Noi siamo qui per dirti grazie. Grazie per averla lasciata davanti al nostro rifugio e non da sola sulla strada. Grazie per averle lasciato l’acqua ed il cibo. Questo è molto di più di quello che possono ottenere molti altri cani!