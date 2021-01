La storia di Oliver, il bassotto che consegna il cibo a domicilio: il video

Ogni giorno siamo abituati a vedere o sentire storie collegate ai nostri amici a quattro zampe, che non smettono mai di sbalordirci. La loro intelligenza e le loro capacità, a volte superano ogni limite immaginabile e ciò che ha combinato un bassotto di nome Oliver, ne è la chiara dimostrazione.

Oliver è un simpaticissimo bassotto color cioccolato che vive a Toronto, in Canada. Condivide la casa e il tempo insieme alla sua mamma adottiva, una donna di nome Jessica Reanne Adario e alla sua sorellina pelosa, una cagnolina di nome Bridgette.

La pandemia che ha colpito e che sta colpendo il mondo intero, ha costretto tutti a cambiare le proprie abitudini. Si passa molto tempo chiusi in casa e spesso è bene trovare dei passatempo che ci aiutano a sconfiggere la noia. Jennifer in questo è molto fortunata. I suoi due cuccioli non la fanno mai annoiare e, quando possono, si danno anche molto da fare per aiutarla.

Qualche giorno fa, è capitato qualcosa di molto particolare. Una scena che ha fatto strabuzzare gli occhi ad un uomo che non riusciva a credere a ciò che stava vedendo. L’uomo in questione si chiama Jagger Long ed è un vicino di casa di Jennifer.

Long era appena uscito di casa e si stava dirigendo a piedi verso il negozio di alimentari. Mentre camminava ha incrociato i suoi passi proprio con Oliver e ha notato che il cucciolo passeggiava bello tranquillo portando qualcosa in bocca.

Oliver consegna cibo a domicilio

Quando era abbastanza vicino da capire di che cosa fosse l’oggetto portato in bocca dal cane, non è riuscito a trattenere le risate e a non prendere il telefono per riprendere l’intera scena. Scena poi pubblicata sul suo profilo Facebook.

Credit: INSTAGRAM / STINSON2802

Aveva in bocca un sacchetto del Mc Donald’s. Stava effettuando una consegna a domicilio di cibo. Non riuscivo a crederci.

Anche se nel video si vede Oliver che cammina da solo sul marciapiede, in realtà solo non era. A pochi metri di distanza c’era anche Jennifer che ovviamente aveva preso il cibo dal fast food. Ma lui, da bravo cane corriere quale è, si stava assicurando che il cibo da asporto arrivasse sano ed integro fino a casa. Questo video, insieme ad altri esilaranti post, rallegrano le giornata di tutti coloro che seguono la pagina Instagram che Jennifer ha accuratamente aperto per Oliver e Bridgette.