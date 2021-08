Pepe è stata sfruttata per anni in un circo, costretta ad esibirsi per i visitatoti e a vivere legata in una piccola gabbia

La scimmia che vedete nelle foto si chiama Pepe e per tutta la vita ha vissuto in un circo, ogni giorno con una catena stretta intorno al collo.

Un gruppo di volontari che è venuto a conoscenza della sua situazione, ha girato delle riprese sotto copertura all’interno del circo. È stato grazie ai filmati, che hanno scoperto che Pepe era costretta ad esibirsi per i visitatori ogni giorno e viveva in condizioni terribili all’interno della sua gabbia.

Le scimmie allo stato brado sono creature incredibilmente socievoli e l’isolamento di Pepe nel circo, l’ha fatta sentire sola e maltrattata. I soccorritori sapevano benissimo che per gran parte della sua riabilitazione, avrebbero dovuto mostrarle tutto l’amore l’affetto possibile.

La nuova vita della scimmia Pepe

Quando Jan è riuscita a portare via Pepe dal circo, si è subito innamorata della scimmia e tra loro è nato un legame straordinario. Nonostante le condizioni in cui era costretto a vivere, l’animale ha imparato subito a fidarsi della donna e di tutti gli altri umani all’interno del santuario

La volontaria però sapeva di aver bisogno di un’altra scimmia. Pepe aveva sofferto di una solitudine travolgente per tanti anni. Poi un giorno è arrivata la notizia che tanto aspettava. Non lontano dal santuario, c’era un’altra scimmia ragno che doveva essere salvata. Così Jan si è subito precipitata in suo soccorso e alla fine ha salvato un compagno della stessa specie di Pepe, con il quale ha subito iniziato ad interagire.

Oggi Pepe vive con il suo nuovo amico e si sta godendo una vita fatta di libertà, lontano dal circo.

Ancora una volta il ringraziamento più grande va ai volontari di tutto il mondo, che ogni giorno lottano per salvare questi poveri amici pelosi maltrattati e costretti a vivere in condizioni dalle quali non possono liberarsi. È solo grazie a loro se migliaia di animali riescono ad avere una seconda possibilità dalla vita e conoscono finalmente l’amore.