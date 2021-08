Le persone che avrebbero dovuto amare Rayo per tutta la vita, lo hanno gettato via come un sacco di spazzatura

Ecco a voi un altro esempio di quanto possa essere meschina, a volte, qualche persona. Ci sono mille modi per lasciar andare via un cane quando non si ha più intenzione di prendersene cura, eppure, gli ex proprietari di Rayo, il protagonista di questa storia, hanno comunque deciso di disfarsene abbandonandolo crudelmente davanti al cancello di un rifugio.

L’abbandono di animali domestici è una delle piaghe più devastanti della nostra società. I dati sono in continuo aumento e non accennano a diminuire, nonostante i continui appelli di rifugi ed amanti di cani e animali in generale.

Loro esortano le persone che non vogliono più un animale in casa, a lasciarlo andar via nella maniera più sicura possibile. Il mondo è pieno di rifugi pronti ad accogliere i cuccioli, quindi basterebbe contattarne qualcuno e fare le cose come si deve.

Abbandonarli a se stessi per la strada, comporta dei rischi gravissimi per gli amici a quattro zampe. A parte la fame e la sete, loro rischiano di essere investiti da un’auto o di rimanere feriti in combattimenti con altri randagi.

Fortunatamente, le energie di coloro che si battono quotidianamente per salvare le vite di queste splendide e sfortunate creature della terra, non si esauriscono mai. Proprio come in questo episodio capitato qualche tempo fa a Malaga, in Spagna.

Il salvataggio di Rayo

Quelle persone che avrebbero dovuto amarlo e sostenerlo per tutta la vita, hanno invece deciso di abbandonare il povero Rayo per strada. Con l’unica motivazione che non volevano più occuparsi di lui.

Nessuna chiamata al rifugio. Si sono semplicemente occupati di parcheggiare l’auto, farlo scendere, risalire ed andare via.

Il personale del rifugio di Malaga, ovviamente, ha fatto entrare il cagnolino, lo ha nutrito e curato come meglio nessuno avrebbe potuto fare.

Ora lui vive nella struttura, dove ha fatto amicizia con tutti gli altri cani e dove riempie di coccole tutte le persone che si trovano a passare sul suo cammino. Tuttavia, il dolore dai suoi occhi per la crudeltà ricevuta dalle persone che amava, ancora non va via.

Ha assoluto bisogno di una famiglia amorevole che lo adotti e che lo ami proprio come merita. Ha soltanto 10 mesi ed è davvero dolce, quindi i volontari sono sicuri che presto ne troverà una.