Il salvataggio del 4 cuccioli randagi, trovati in condizioni gravi: per fortuna sono riusciti a sopravvivere

Una vicenda davvero straziante è avvenuta poco tempo fa, ma per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. I volontari hanno salvato la vita di 4 cuccioli randagi, che per un anno non hanno mai avuto un posto sicuro in cui poter vivere. Ora sono nel rifugio.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio terribile, che ha spezzato i cuori di migliaia di persone. La loro mamma a quattro zampe ha fatto il possibile per riuscire a proteggerli.

Il tutto è iniziato quando i volontari di Sidewalk Specials hanno trovato la famiglia che viveva dentro un cartone, in una strada poco trafficata. Una persona del posto li ha chiamati pochi giorni dopo averli visti la prima volta.

Le loro condizioni non erano molto buone, poiché per tutto quel tempo avevano vissuto come randagi. Hanno sofferto la fame e il freddo. Nessuno si era mai reso conto di ciò che stavano vivendo.

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna, i ragazzi hanno capito in fretta la loro situazione e sono subito intervenuti per aiutarli. Il loro unico scopo era solo quello di donargli da mangiare ed un posto caldo in cui poter vivere.

Il salvataggio dei 4 cuccioli randagi e della loro mamma

CREDIT: YOUTUBE

I volontari sono andati in fretta sul posto e dopo averli catturati tutti con il cibo, li hanno portati nel rifugio. Subito dopo il veterinario li ha sottoposti ad un’accurata visita.

Per fortuna nessuno di loro era in pericolo di vita. Il medico era sicuro che ce l’avrebbero fatta a sopravvivere, grazie alle cure e alle attenzioni necessarie. La mamma era più magra rispetto ai piccoli, ma con il tempo anche lei si è ripresa.

Dopo un anno in strada, tutta la famiglia a quattro zampe ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Hanno trovato un posto sicuro in cui poter vivere, in attesa di trovare la casa perfetta per ognuno di loro. Ecco il video della storia di seguito:

I volontari stanno facendo gli annunci per la loro adozione in questi giorni e tutti sperano di poter trovare delle famiglie dolci ed amorevoli per tutti i cuccioli.