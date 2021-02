L’inizio di vita di Sally Ann non è stato proprio uno dei migliori. Quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici umani, pochi giorni dopo esser venuta al mondo, hanno deciso di abbandonarla. Nessuno sa quanto tempo sia passato, prima che i volontari intervenissero per portarla nel rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

La gattina non ha trovato delle persone amorevoli ad accoglierla al mondo. Era triste e l’unica cosa che poteva fare per chiedere aiuto, era miagolare.

Tutto è iniziato a Natale dello scorso anno. Gli abitanti di un quartiere, per aiutare i più poveri, hanno deciso di creare un punto di raccolta cibo, posizionando diversi cesti per le donazioni.

Una donna, che voleva fare una donazione, nel momento in cui si è avvicinata ad uno di quei cesti, ha sentito il pianto disperato di un gatto. Sin da subito, ha capito che c’era qualcosa di strano ed infatti è andata presto a vedere.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio a quel punto che si è trovata davanti la piccola Sally Ann. Era minuscola e si vedeva che aveva solamente pochi giorni di vita. Infatti aveva bisogno di cure ed amore, per poter crescere.

Vista la grave situazione, ha deciso di allertare in fretta i volontari della The Cat House In The Kings, associazione del posto che si occupa proprio di animali in difficoltà. I ragazzi, nel sentire quel racconto straziante, sono andati sul posto tempestivamente.

Il lieto fine della piccola Sally Ann

CREDIT: FACEBOOK

Hanno portato la gattina nel loro rifugio e sin da subito hanno fatto il possibile per donarle tutte le cure e l’amore di cui aveva bisogno. Doveva crescere, ma lontano da sua madre sarebbe stato molto più difficile.

I ragazzi hanno voluto raccontare la vicenda sul web e in molti si sono fatti avanti per conoscerla. Sally Ann ha conquistato il cuore di migliaia di persone per la sua dolcezza e per i suoi baffi insoliti e simpatici. Ecco il video di ciò che è accaduto:

Tra le tante richieste che hanno ricevuto, i volontari hanno scelto una coppia che aveva già un altro gatto in casa. Loro ora si stanno occupando di lei e stanno facendo il possibile per farla stare bene e per farla sentire protetta. I ragazzi sono sicuri che non vivrà mai più il trauma dell’abbandono. Anche Sally Ann si è affezionata ai suoi nuovi amici umani.