La triste esperienza che ha vissuto un cucciolo chiamato Sweety, è davvero straziante. Purtroppo nei suoi primi mesi di vita, non ha incontrato degli esseri umani amorevoli, ma solo delle persone che hanno deciso di lasciarlo solo. Ora sta guarendo e vive in un rifugio, in attesa di trovare una famiglia.

CREDIT: FACEBOOK

I volontari della DAR Animal Rescue, sono venuti a conoscenza della sua esistenza, grazie ad alcune segnalazioni. La sua famiglia lo aveva abbandonato in una discarica.

Però, nonostante volevano fare il possibile per aiutarlo, in quel momento non potevano. A causa di un’alluvione che ha colpito il paese, il loro rifugio era andato distrutto. Di conseguenza non avevano più un posto dove portare i cani.

I ragazzi hanno chiesto ad alcune persone del posto di prendersi cura di lui. Non volevano che perdesse la vita, ma sapevano che in quel periodo non potevano fare molto per salvarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Sweety nonostante il triste abbandono dei suoi amici umani, era ancora molto buono e gentile. Lui desiderava solo poter incontrare delle persone disposte ad amarlo, proprio come merita ogni animale.

Una donna si è presa cura di lui per settimane, in attesa che i ragazzi riuscissero a risolvere i loro problemi. Alla fine, quasi un mese dopo la terribile alluvione, Sweety è stato portato nel nuovo rifugio.

Il lieto fine del piccolo Sweety

I volontari ora si stanno prendendo cura di lui. Il loro desiderio è proprio che trovi delle persone amorevoli, disposte a donargli il lieto fine che desidera, da ormai molto tempo.

Il cucciolo ha già fatto amicizia con tutti i suoi fratellini a quattro zampe. Ama correre, giocare e divertirsi, proprio come tutti gli altri. I ragazzi sono felici per lui, perché nonostante ciò che ha vissuto, è riuscito a dimenticare la sua triste esperienza.

CREDIT: FACEBOOK

Una famiglia già si è fatta avanti per poterlo adottare ed al momento i volontari stanno facendo tutti i controlli. Sweety, probabilmente, tra pochi giorni lascerà per sempre quel posto, per andare in una casa con dei nuovi amici umani!