Nessuno sa come sia arrivato in Germania, il gatto Trucker si è intrufolato in un furgoncino di Zalando. La sua storia è diventata virale

Oggi vi raccontiamo la storia del gatto Trucker. Qualcuno l’ha visto scendere da un furgoncino di Zalando, la famosa azienda di shopping online e poi iniziare a gironzolare nel parcheggio di un quartiere della Germania. Nessuno sa da dove sia arrivato quel dolce gatto con il particolare pelo bianco e nero.

A raccontare la sua storia sui social network, è stata Katia Spiergatis, responsabile dell’associazione Lahr/Schwarzwald. Quest’ultima ha spiegato che il micio non ha alcun microchip e nessun tatuaggio. Ha un pelo particolare, che sicuramente lo distingue da tutti gli altri gatti ospiti nella sua struttura, nel sud della Germania.

Non solo, visto i lunghi viaggi che vengono compiuti dai camioncini di Zalando, la volontaria ha spiegato che potrebbe essere arrivato anche dall‘Italia. La sua storia è stata pubblicata in diversi post sui social network e in breve tempo è diventata virale ed ha raggiunto ogni parte del mondo. Tutti stanno facendo la propria parte, anche gli italiani, per cercare di scoprire quale sia la vera storia di questo gatto e da dove provenga realmente.

A chi appartiene il gatto Trucker?

L’unica cosa che conta al momento, come la stessa associazione ha spiegato, è che le condizioni di salute dell’animale siano perfette e che si trovi in un posto sicuro, dove viene curato e accudito quotidianamente. La responsabile del gattile ha assicurato che non appena scoprirà qualcosa in più sulla sua storia, lo diffonderà sul web. Così che tutti possano conoscere il lieto fine del bellissimo gatto dal particolare pelo bianco e nero.

Noi aspetteremo finché possiamo, se alla fine nessuno si farà avanti, saremo costretti a seguire la nostra procedura. Ovvero il gatto verrà sterilizzato e poi verrà dato in adozione.

Non è la prima volta che un gatto diventa famoso sul web e che nessuno riesce a scoprire qualcosa sulla sua provenienza. Questo micio potrebbe essersi intrufolato nel furgoncino in cerca di caldo e potrebbe arrivare da qualsiasi parte. Potrebbe avere una famiglia che adesso lo sta cercando e si sta domandando che fine abbia fatto.