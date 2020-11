La storia di oggi parla della triste vita di una piccola e dolce cagnolina di nome Twiglet. Alcuni passanti, un giorno la notarono in giro per la strada e si sono chiesti come facesse una cagnolina così piccola a trovarsi da sola e in quelle condizioni disperate. La verità era che tutta la sua famiglia aveva perso la vita, compresi tutti i suoi fratellini, e lei era l’unica sopravvissuta.

Credit: Sidewalk Specials – YouTube

Quando quelle persone si sono avvicinate si sono commosse vedendo il suo musino triste e le terribili condizioni igieniche e di salute in cui si trovava. Era molto malnutrita, terribilmente sporca e ricoperta di parassiti. Così decisero di contattare un’associazione animalista del posto, la Sidewalk Specials.

Questa organizzazione si occupa di salvare tutti quegli animali che non hanno una casa o che comunque sono in difficoltà, e tentano di dare loro una seconda opportunità di vita. E questo è proprio quello che volevano fare con quella dolce pallina di pelo.

Arrivati sul posto, i volontari hanno quasi pianto vedendo Twiglet. Aveva una grave forma di rogna, era ricoperta di pulci e zecche che gli avevano causato anche una febbre ed era molto magra. Se fossero intervenuti un giorno più tardi, probabilmente la cagnolina sarebbe morta.

Le cure e l’adozione di Twiglet

Credit: Sidewalk Specials – YouTube

Dopo averla caricata con molta cautela sui loro mezzi, i soccorritori l’hanno portata subito nella vicina clinica veterinaria. Lì i dottori le hanno fatto un bel bagno caldo, le hanno dato da mangiare e da bere e hanno iniziato a sottoporla a tutte le cure necessarie per farla guarire dalla rogna e per liberarla dai parassiti. Era la prima volta che la cucciola conosceva l’amore di qualcuno e ciò le ha dato la forza per riprendersi pian piano.

Credit: Sidewalk Specials – YouTube

Tornata finalmente in forze, Twiglet è stata trasferita nel rifugio, dove ha continuato ad essere circondata da persone amorevoli che le volevano bene. In quel posto, però, non ci è rimasta per molto tempo.

Credit Video: Sidewalk Specials – Youtube

Ben presto una giovane coppia si è fatta avanti per adottarla e i volontari sono stati felicissimi di affidarla alle loro cure. La sua nuova mamma la riempie di coccole, mentre il papà le insegna a diventare una cagnolina obbediente. Oggi Twiglet è felice e il merito è tutto di questi angeli che l’hanno salvata da un destino che sembrava già segnato.